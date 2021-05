Mainz verpflichtet Lucoqui

Anderson Lucoqui wird in der kommenden Spielzeit für Mainz 05 auflaufen. Wie die Rheinhessen verkünden, hat der 23-Jährige einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Der Linksverteidiger wechselt ablösefrei von Arminia Bielefeld nach Mainz.

Lucoqui war 2018 von Fortuna Düsseldorf nach Bielefeld gewechselt, zählte dort aber nicht immer zum Stammpersonal. Unter dem aktuellen Trainer Frank Kramer etablierte er sich dann jedoch auf der Linksverteidiger-Position.

Trainer Bo Svensson sagt: „Wir hatten sehr gute Gespräche mit Anderson, der mit seiner offenen, aufgeschlossenen Persönlichkeit hervorragend in unsere Kabine passt und uns als erstligaerfahrener Linksfuß auf der linken Außenverteidigerposition sportlich sofort weiterhelfen wird. Er ist ein sehr athletischer Spielertyp, stark in der Defensive, aber gleichzeitig auch mit Zug nach vorne.“

Lucoqui betont, er wisse, „dass ich hier richtig bin und ich meinen persönlichen Weg in Mainz weitergehen möchte. Hier kann ich mich als Spieler und auch persönlich weiterentwickeln, und ich habe richtig Bock auf das Projekt hier, auf den Verein Mainz 05 und auf die Stadt. Als Rheinland-Pfälzer war ich natürlich schon oft in Mainz und freue mich jetzt für die Stadt und ihre Fans zu spielen – es ist schön wieder zurückzukommen, auch weil ich Familie hier in der Region habe.“