Rückendeckung für Tuchel: Leonardo beendet Fehde

„Ich hatte mal die naive Vorstellung, dass nach vier Titeln und einem Champions-League-Finale der Trainer für eine Weile aus der Schusslinie ist. Das war fünf Tage so, da waren wir im Urlaub. Danach ging es in der Tonart weiter“, machte Thomas Tuchel seinem Unmut vor rund einer Woche Luft.

An eine Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain glaubt er ohnehin nicht: „Wenn der Trainer in ein auslaufendes Vertragsjahr geht und bisher noch keine Gespräche stattgefunden haben nach dem, was wir abgeliefert haben, können wir trotzdem für alle Möglichkeiten offen bleiben. Träumen braucht man dann auch nicht, mal schauen.“

Keine Gedanken an Tuchel-Rauswurf

Leonardo ist nun bemüht, die Wogen zu glätten. „Wir müssen den Trainer unterstützen, aber auch Dinge ansprechen dürfen“, stellt der Sportdirektor gegenüber dem vereinseigenen ‚PSG TV‘ klar, „mit Tuchel hatten wir eine Diskussion. Wir haben gesagt, dass uns die Medienmitteilung nicht gefiel. Wir haben gesprochen und sind uns jetzt einig.“

Der Sportdirektor stellt klar, dass Tuchel nie zur Disposition stand: „Wir diskutieren immer darüber, wer spielt und so weiter. Manchmal geht es etwas hitziger zur Sache. Aber wir haben nie daran gedacht, Tuchel auszutauschen. Wir haben nie jemanden angerufen. Die Leute reden viel, viele Kandidaten wurden genannt, aber der Verein hat noch nie einen anderen Trainer als Ersatz für Tuchel auf den Tisch gelegt. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf das Ziel zu konzentrieren. Wir haben eine Menge kleiner Probleme, und jetzt ist es an der Zeit, sich darauf zu konzentrieren.“

Keine Kaufoption bei Kean

Dabei helfen, die Probleme zu lösen, soll Everton-Leihgabe Moise Kean. Im kommenden Jahr steht für den 20-Jährigen aber wohl die Rückkehr nach England an. „Es gibt keine Kaufoption im Leihvertrag von Moise Kean“, unterstreicht Leonardo und stellt klar: „Wir hätten eine riesige Summe ausgeben müssen. In England sind die Preisvorstellungen manchmal etwas merkwürdig.“