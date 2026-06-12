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Bundesliga

500 Millionen reichen nicht: Bayern bleibt bei Olise hart

Der FC Bayern will Michael Olise um keinen Preis der Welt abgeben. Diverse Avancen blocken die Münchner ab.

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
1 min.
Michael Olise beim Torjubel @Maxppp

Zunächst versuchte es Real Madrid, dann Paris St. Germain. Michael Olise ist der Hoffnungsträger der französischen Nationalmannschaft und spielte sich schon vor der Weltmeisterschaft ins Schaufenster. Deshalb buhlen sämtliche Topklubs dieser Welt intensiv um den 24-Jährigen, der beim FC Bayern noch bis 2029 unter Vertrag steht.

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Immer wieder müssen die Verantwortlichen an der Säbener Straße betonen, dass ein Verkauf nicht zur Debatte steht. Ein namentlich nicht genanntes Vorstandsmitglied sagt jetzt gegenüber ‚L’Équipe‘: „Olise ist unbezahlbar, selbst für 500 Millionen Euro wird er nicht gehen.“ Ein weiterer Funktionär bestätigt der französischen Zeitung: „Selbst für 200 Millionen Euro wird er nicht gehen.“

Ob nun 200 oder 500 Millionen – der Preis scheint unerheblich, die Entscheidung ist offenbar in Stein gemeißelt. Olise soll beim deutschen Rekordmeister über Jahre eine Ära prägen. Deshalb sieht der Plan vor, mit dem Rechtsaußen zu verlängern. Auch kein leichtes Unterfangen, schließlich hat der Linksfuß derzeit alle Argumente auf seiner Seite.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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