Trainer-Überraschung in Wolfsburg?

Der VfL Wolfsburg spielt offenbar mit der Idee, Ex-Profi Dietmar Kühbauer zur neuen Saison als Cheftrainer zu engagieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 55-Jährige, der gerade mit dem Linzer ASK die österreichische Meisterschaft eingefahren hat, auf der Wunschliste der Wölfe als Nachfolger von Dieter Hecking. Dieser soll dem Vernehmen nach ab Sommer eine neue Rolle im Klub einnehmen und Sportgeschäftsführer werden.

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Kühbauer war zwischen 2000 und 2002 in 49 Bundesligapartien im Mittelfeld der Niedersachsen aufgelaufen und hatte dabei acht Tore erzielt und zwölf weitere vorbereitet. Neben dem Österreicher werden unter anderem Danny Röhl (Glasgow Rangers), Alexander Blessin (St. Pauli) und Stefan Leitl (Hertha BSC) sowie die vereinslosen Thomas Reis und Dino Toppmöller als Hecking-Nachfolger in Wolfsburg gehandelt.