Barça: Sportdirektor Cruyff macht Schluss

Jordi Cruyff wird den FC Barcelona zum Ende der Saison verlassen. Die Katalanen geben die Trennung vom derzeitigen Sportdirektor zum 30. Juni bekannt. Nach zwei Jahren bei den Blaugrana sei der Sohn von Vereinslegende Johan Cruyff „auf der Suche nach neuen Herausforderungen“. Weiter heißt es: „Jordi Cruyff hat seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, dem Verein beim Übergang zu einer neuen Fußball-Führungsstruktur zu helfen und seine maximale Zusammenarbeit bei der Schließung ausstehender Operationen auf dem Sommermarkt angeboten.“

Cruyff war nach einer Trainerstation in China im August 2021 zunächst als strategischer Berater bei Barcelona eingestiegen. Im vergangenen Sommer wurde der 49-jährige Ex-Profi zum Sportdirektor seines alten Klubs befördert. „Der Verein dankt Jordi Cruyff für seinen wichtigen Beitrag als Mitglied der Sportkommission und wünscht ihm viel Glück auf seinem neuen beruflichen Weg“, bedankt sich der Klub für die Arbeit des Niederländers. Cruyff ist damit nach Mateu Alemany der zweite sportliche Verantwortliche, der die Katalanen diesen Sommer verlässt. Als Nachfolger wird höchstwahrscheinlich Deco die Lücke schließen. Klubpräsident Joan Laporta bestätigte am gestrigen Montag, dass man den 45-jährigen Portugiesen an Bord holen will.

