Everton holt neuen Linksverteidiger

Ruben Vinagre kehrt in die Premier League zurück. Der FC Everton verkündet, dass der 23-jährige Linksverteidiger für ein Jahr von Sporting Lissabon ausgeliehen wird. Dem Vernehmen nach besteht eine Kaufoption.

Für den Portugiesen ist es bereits die zweite Station im englischen Oberhaus. 2017 war Vinagre zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt. Von da zog es den Linksverteidiger zunächst auf Leihbasis und dann fest zu Sporting.

✍️ | We have completed the loan signing of defender Rúben Vinagre from Sporting Clube de Portugal for the 2022/23 season.