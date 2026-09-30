Schalke 04 wird bei seiner Transferplanung der kommenden Jahre zwar weiterhin durch die Auflagen der Bundesliga gehemmt, kann angesichts der aktuellen Zahlen jedoch positiv in die Zukunft sehen. Das erklärt Aufsichtsratsboss Axel Hefer der ‚Bild‘: „Der Fußball ist sehr schnelllebig. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt: Ohne einen Spielerverkauf im Sommer 2026 wird es ganz, ganz schwierig. Jetzt verläuft das Jahr so gut, dass wir in vielen Bereichen deutlich besser abschneiden als einkalkuliert. Deshalb haben wir uns bewusst gegen einen Verkauf entschieden. Was im nächsten Jahr passieren könnte, ist spekulativ, wir müssen uns auf mehrere Szenarien vorbereiten.“

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In dieser Saison müssen die Knappen ein Minus im Jahresabschluss verhindern, in der kommenden Spielzeit sogar rund zehn Millionen Euro Gewinn erwirtschaften, um einen Punktabzug zu vermeiden. Für zukünftige Verkäufe war der Bundesligaaufstieg laut Hefer deshalb unglaublich wichtig: „Das große Geld winkt, wenn die englischen Vereine in den Poker einsteigen. Und die Premier League scoutet in der Bundesliga noch einmal intensiver und ist bereit, andere Summen zu bezahlen. Größere Transfererlöse verdienen zu können, ist in der ersten Liga realistischer.“