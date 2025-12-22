OP steht im Raum: Boniface nie mehr für Werder?

Die Liaison zwischen Victor Boniface und dem SV Werder Bremen verläuft bislang enttäuschend. Immer wieder wird der Stürmer von Knieproblemen ausgebremst, aufgrund derer er nie vollständig fit ist. Aktuell laboriert die Leihgabe von Bayer Leverkusen an einer Prellung des Kniegelenks, bei der aktuell keine Besserung in Sicht ist.

Laut der ‚Bild‘ steht aktuell sogar eine Operation im Raum. Dem Boulevardblatt zufolge laufen die Drähte zwischen Bayer-Sportchef Simon Rolfes und Werder-Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz „aktuell heiß“, um über das weitere Verfahren zu diskutieren.

Die Ärzte der Werkself sollen dem Nigerianer eine OP empfehlen, die gleichbedeutend mit dem Saison-Aus wäre. Für Boniface wäre ein operativer Eingriff jedoch wohl die einzige Möglichkeit, die anhaltenden Probleme nachhaltig zu beheben.

Letztendlich liegt die Entscheidung, ob er sich operieren lassen möchte oder nicht, beim Spieler. Die Möglichkeit, dass Boniface nicht mehr für Werder auflaufen wird, besteht also durchaus. Andererseits ist es ebenso möglich, dass der 13-fache Nationalspieler nicht monatelang aussetzen will und sich durchbeißt.