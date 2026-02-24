Köln muss auch auf Schmied verzichten

Der 1. FC Köln hat seinen nächsten Ausfall zu beklagen. Wie der Verein am Dienstag offiziell mitteilt, fällt auch Defensivmann Joël Schmied mit einer Muskelverletzung vorerst aus. Nach Informationen des ‚Geissblog‘ handelt es sich dabei um einen Muskelfaserriss. Dies habe eine MRT-Untersuchung am Montag ergeben.

Für den 27-jährigen Innenverteidiger ist es nicht der erste Rückschlag in der laufenden Spielzeit. Erst im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (2:2) hatte der Schweizer seine Rückkehr nach zuvor monatelangem Ausfall infolge einer Oberschenkelverletzung gefeiert. Nun steht der Rechtsfuß den Geißböcken erneut nicht zur Verfügung. Besonders bitter: Erst kürzlich vermeldete der FC die Ausfälle von Jan Thielmann (23) und Sebastian Sebulonsen (26), ebenfalls aufgrund von Muskelverletzungen. Damit reiht sich Schmied in eine lange Verletztenliste beim Aufsteiger ein, der auch seine Innenverteidiger-Kollegen Luca Kilian (26/Kreuzbandriss) und Timo Hübers (29/Knieverletzung) angehören.