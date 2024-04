Völler über Nagelsmann: „Er hat viele Anfragen“

„Der DFB sollte jetzt versuchen, mit Julian den Vertrag zu verlängern. Das wäre gut für den deutschen Fußball“, empfahl am heutigen Mittwoch Hans-Joachim Watzke und führte aus, dass „Julian die richtige Mischung hat und bisher an jedem Ort erfolgreich war“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rudi Völler hat die gleiche Meinung. „Wir haben schon vor den beiden erfolgreichen Länderspielen zum Ausdruck gebracht, dass wir uns vorstellen könnten, mit ihm bis zur nächsten Weltmeisterschaft weiterzumachen. Das wäre unser großer Wunsch“, unterstrich der DFB-Sportdirektor vor dem heutigen Pokal-Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf.

Lese-Tipp

Watzkes klare Meinung zu Nagelsmann

Nagelsmann offen für Verlängerung

Auf taube Ohren stößt der Verband bei seinem Bundestrainer dabei nicht. „Ja, natürlich“, betonte Völler, dass Nagelsmann offen für eine Weiterbeschäftigung sei, betonte aber auch: „Er hat viele Anfragen, aber er weiß natürlich, dass wir eine gute Mannschaft haben, mit der man auch in den nächsten Jahren ein bisschen was erreichen könnte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die konkreteste Anfrage kommt wohl vom FC Bayern, der sich mit einer Rückholaktion des Tuchel-Vorgängers beschäftigt. Nagelsmann soll auch offen für diese Idee sein, an der Säbener Straße gibt es aber wohl noch keine einheitliche Meinung, ob der 36-Jährige der richtige ist.

Völler weiß seinerseits um die Argumente des DFB: „Eine Nationalmannschaft zu trainieren, ist etwas total Besonderes. Das ist die wichtigste Mannschaft, die wir in Deutschland haben. Das hat man bei den beiden Länderspielen gemerkt, als diese Euphorie entstanden ist. Ich glaube, das gefällt ihm. Das ist wichtig zu wissen. Am Ende werden wir das in aller Ruhe besprechen. Er weiß natürlich, dass wir gerne mit ihm weitermachen würden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nagelsmann-Gipfel steht an

Nagelsmann will sich noch vor der EM entscheiden, wo er nach dem Kontinentalturnier an der Seitenlinie stehen wird. Erster Ansprechpartner ist wohl zunächst der DFB. Laut ‚Sky‘ will das Trio um Völler, Präsident Bernd Neuendorf sowie Sportgeschäftsführer Andreas Rettig den Bundestrainer „in den kommenden Tagen“ von einer Verlängerung bis einschließlich zur WM 2026 überzeugen.