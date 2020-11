Köln verkündet Cestic-Verlängerung

Der 1. FC Köln hat die bereits eingetütete Vertragsverlängerung mit Sava-Arangel Cestic nun auch offiziell verkündet. Wie die Geißböcke bekanntgeben, unterschrieb der 19-jährige Innenverteidiger bereits Mitte November einen neuen Kontrakt bis 2024.

Cestic feierte am Samstag gegen Borussia Dortmund (2:1) sein Bundesliga-Debüt. „Mit dem Spiel am Samstag ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich spüre hier beim 1. FC Köln das Vertrauen in mich und werde weiterhin alles geben, um es zurückzuzahlen“, äußert sich Cestic.