BVB: Silva im Winter schon wieder weg?

Beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart am Samstag wurde Fábio Silva erst tief in der Nachspielzeit eingewechselt. Es war der erste Bundesliga-Einsatz des Portugiesen seit knapp einem Monat. In der Startelf stand er noch in gar keinem Wettbewerb – und das, obwohl Silva seine Adduktorenverletzung nun schon seit zwei Monaten auskuriert hat.

Logisch, dass der Stürmer da unzufrieden ist. Und laut ‚Sky‘ geht das sogar so weit, dass Silva mittlerweile über einen Blitz-Abschied im Winter nachdenkt. Der Portugiese, der vergangene Woche für die A-Nationalelf debütierte, sieht seine WM-Teilnahme unter den aktuellen Gegebenheiten in akuter Gefahr.

Erst im Sommer war Silva für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zum BVB gekommen, verzichtete dem Vernehmen nach dafür sogar auf Gehalt. Bislang zahlt sich der Wechsel für den 23-Jährigen aber noch so gar nicht aus.

Kovac wirbt um Geduld

Übrigens: Niko Kovac hatte sich erst kürzlich zu Silvas Stotterstart geäußert. „Ganz allgemein: Die Jungs, die im vergangenen Jahr das Ding gezogen haben, die haben große Qualität gezeigt. Deshalb ist es normal, dass neue Spieler etwas Geduld aufbringen müssen, auch wenn wir sie für viel Geld verpflichtet haben“, so der BVB-Trainer, „aber die Ablöse bedeutet nicht, dass die anderen deshalb freiwillig den Weg freimachen. Ich bin mit unseren neuen Jungs zufrieden, aber ich weiß auch, dass sie noch Zeit brauchen.“

Am heutigen Montag fügte Kovac auf einer Pressekonferenz hinzu: „Mit Fábio bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Wir haben vorne aber viele Spieler mit Qualität. Fabio kommt im Moment zu kurz, das ist richtig. Ich hoffe aber, dass wir in der näheren Zukunft mehr Einsätze von ihm sehen werden.“