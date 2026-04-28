Wunschspieler: Stiller-Transfer wird konkreter

Die Anzahl der Verehrer von Angelo Stiller wird immer größer. Etliche Klubs aus den Top-Fünf-Ligen haben den Mittelfeldregisseur des VfB Stuttgart auf dem Zettel. Während der 25-Jährige im vergangenen Sommer vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, kursieren aktuell Berichte um einen möglichen Wechsel in die Premier League.

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Besonders Manchester United und der FC Chelsea sollen ein Auge auf Stiller geworfen haben. Erste konkrete Schritte unternimmt jedoch ein Topklub aus der Serie A. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, hat Juventus Turin sich in den vergangenen Tagen mit den Agenten des deutschen Nationalspielers getroffen und Informationen ausgetauscht, die Vereine stehen noch nicht in Kontakt.

Umbruch mit Stiller in der Hauptrolle

Trainer Luciano Spalletti sieht in dem feinen Techniker eine dringend nötige Verstärkung für das Zentrum bei der Alten Dame. Auch die ‚Bild‘ berichtet vom Interesse der Bianconeri. Stiller soll der absolute Wunsch-Transfer des italienischen Rekordmeisters sein, der im Sommer einen Umbruch plant – mit Stiller in der Hauptrolle.

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Stiller steht beim VfB bis 2028 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach wäre Stuttgart bei einem finanziell äußerst lukrativen Angebot gesprächsbereit. Einen potenziellen Nachfolger haben die Schwaben bereits in dem Ex-Duisburger Caspar Jander (23/FC Southampton) ausgemacht.