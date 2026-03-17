50 Millionen für Greenwood?

Die Verantwortlichen von Juventus Turin schielen offenbar auf Mason Greenwood. Sollte Olympique Marseille den Einzug in die Champions League verpassen, könnte die Alte Dame versuchen, sich aus der Situation einen Vorteil zu schaffen, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Als mögliche Ablöse stehen 50 Millionen Euro im Raum.

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Grundsätzlich rechnen die Bianconeri mit guten Chancen, da eine Rückkehr nach England für Greenwood aufgrund seiner Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt weiterhin schwierig wäre. Der Krieg im Nahen Osten macht zudem einen Wechsel nach Saudi-Arabien weniger realistisch.