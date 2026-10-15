Neuer Coach für Venedig
Der FC Venedig hat einen Nachfolger für den entlassenen Cheftrainer Giovanni Stroppa gefunden. Wie der Tabellenletzte der Serie A bekanntgibt, übernimmt Davide Nicola mit sofortiger Wirkung. „Ich habe mich für Venezia entschieden, weil ich hier eine langfristige Vision, den starken Willen, etwas Sinnvolles aufzubauen, und bedeutende Wachstumschancen bei diesem Verein sehe“, so der 53-Jährige.
Benvenuto, mister. Il Venezia FC comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra.Unter der Anzeige geht's weiter#ArancioNeroVerde 🟠⚫🟢 https://t.co/l6FepXb3ux— Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 14, 2026
Nach sechs Spieltagen steht der Klub von der Lagune bei sechs Niederlagen und einem desaströsen Torverhältnis von 5:16. Nicola war noch bis März für Cremonese tätig, war seither aber ohne Verein.
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