Bayern präsentiert Wiesinger

Michael Wiesinger ist zurück beim FC Bayern. Wie der Rekordmeister mitteilt, übernimmt der 53-Jährige zum 1. Mai als Sportlicher Leiter die Geschicke im Nachwuchsleistungszentrum des FCB und folgte somit auf Markus Weinzierl. Zu dessen „Zukunft werden Gespräche geführt“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Wiesinger, der als Profi 35 Mal für die Bayern auflief, kommt vom 1. FC Nürnberg, wo er seit 2019 die Nachwuchsabteilung leitete, aber auch schon als Cheftrainer der Profis arbeitete. Wiesinger freut sich: „Ich hatte eine wunderbare Zeit als Nachwuchschef in Nürnberg. Jetzt freue ich mich sehr auf die spannende Aufgabe, zukünftig bei einem der größten Vereine der Welt in der Talente-Entwicklung verantwortlich mitzuwirken.“