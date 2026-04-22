Schalke plant mit Backup-Duo

Der FC Schalke 04 plant über den Sommer hinaus mit Kevin Müller und Bryan Lasme. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ spielen beide Akteure in den Planungen für die kommende Spielzeit eine Rolle, auch bei einem Aufstieg in die Bundesliga. Der wirtschaftlich größere Spielraum soll den Knappen helfen, die Spieler zu halten.

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Bei Lasme sind sich die Verantwortlichen sicher, dass der 27-Jährige mit seiner enormen Geschwindigkeit auch im Oberhaus gefährlich werden kann. Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2027. Torhüter Müller ist nur ausgeliehen, soll aber über den Sommer hinaus bleiben. Da die Zukunft von Loris Karius (32) auf Schalke derzeit noch ungewiss ist, steht für den 35-Jährigen sogar ein Stammplatz im Raum. Das Arbeitspapier des Routiniers bei seinem Stammklub 1. FC Heidenheim ist noch bis 2027 datiert.