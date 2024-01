Barça träumt von Klopp | Arteta schlägt zurück

Klopp ist „der Richtige“

Der FC Barcelona träumt angeblich von einer künftigen Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp. Die Voraussetzungen könnten zumindest schlechter sein: Während Xavi sein Amt bei den Blaugrana im Sommer niederlegt, hört auch Klopp am Ende der Saison beim FC Liverpool auf. Die Liaison wird dann nach knapp neun erfolgreichen Jahren zu Ende gehen.

Die spanische Presse ist sich nicht zu schade, den deutschen Erfolgstrainer mit einem Engagement in Katalonien in Verbindung zu bringen. Laut der vereinsnahen ‚Sport‘ ist eine Verpflichtung „machbar“, denn der ehemalige Bundesliga-Coach sei „schon immer von der Möglichkeit angetan, eines Tages Trainer in Spanien zu werden“. Fakt ist allerdings, dass Klopp zunächst einmal eine wohlverdiente Pause einlegen will.

Spanien vs. England

Dass in der schnelllebigen Sportlandschaft nicht immer an allen Gerüchten etwas dran ist, beweist der Fall Mikel Arteta. Ebenjene ‚Sport‘ berichtete, dass es der Spanier seinen Kollegen gleichtun könnte und über einen Sommer-Abschied vom FC Arsenal nachdenkt. Auf der gestrigen Pressekonferenz dementierte der 41-Jährige die Abschiedspläne aber: „Das sind totale Fake News.“

In diese Kerbe schlägt auch die englische Presselandschaft. „Leaving? My Arse“ titelt der ‚Daily Star‘ überdeutlich, „I’ll stick to my Guns“, heißt es im ‚Daily Express‘. „Nou Place like Arsenal“, drückt es der ‚Mirror‘ etwas kultivierter aus als die Boulevardblätter. Artetas Arbeitspapier bei den Gunners besitzt noch bis 2025 Gültigkeit, Stand jetzt wird er den Vertrag auch erfüllen.