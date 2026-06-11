Ablöse steht: BVB verkauft Duranville

Julien Duranville kehrt Borussia Dortmund in diesem Sommer endgültig den Rücken. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der 20-jährige Flügelspieler mit Olympique Lyon auf einen langfristigen Vertrag geeinigt.

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Die Verhandlungen zwischen den Vereinen seien bereits weit fortgeschritten. Für Duranville wird der BVB dem Bezahlsender zufolge mit einem Gesamtpaket von rund 8,5 Millionen Euro entschädigt.

Das ist in etwa die Summe, die die Schwarz-Gelben 2023 an den RSC Anderlecht überwiesen hatten. Laut ‚Sky‘ beträgt die Gesamtablöse jedoch inzwischen 13 Millionen Euro.

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Der Deal mit Lyon soll zeitnah finalisiert werden, nur noch wenige Details seien zu klären. Unter anderem drängt Dortmund noch auf eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung oder eine Rückkaufklausel. Nach aktuellem Stand ist die Weiterverkaufsbeteiligung realistischer, berichtet ‚Sky‘.