Hannover: Yokota in die Bundesliga?

Die Zukunft von Daisuke Yokota ist noch völlig offen. Laut der ‚Bild‘ sieht der Plan von Hannover 96 vor, den 25-Jährigen für die mit KAA Gent vereinbarte Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro zu verpflichten und anschließend gewinnbringend zu verkaufen. Für dieses Szenario gebe es bereits Interessenten, auch aus der Bundesliga.

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Yokota hat die vergangenen beiden Spielzeiten jeweils auf Leihbasis beim 1. FC Kaiserslautern und in Hannover verbracht und in der 2. Bundesliga überzeugt. In der vergangenen Spielzeit steuerte der Rechtsaußen fünf Tore und vier Vorlagen für das Team von Christian Titz bei. Für den Aufstieg reichte das dennoch nicht.