Atlético vor Grbic-Verpflichtung

Ivo Grbic steht vor dem Wechsel von Lokomotiva Zagreb zu Atlético Madrid. Wie das kroatische Sportblatt ‚24Sata‘ berichtet, kostet der Torwart vier Millionen Euro, wobei die Ablöse aufgrund zusätzlicher Boni auf sechs Millionen Euro anwachsen kann. Der 24-Jährige soll einen Vierjahresvertrag bei den Rojiblancos unterschreiben.

Bei Atlético ist der Kroate als Ersatzkeeper hinter Stammtorhüter Jan Oblak (27) eingeplant. Der Vertrag mit der bisherigen Nummer zwei Antonio Adán (33) war am Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen. Grbic spielte eine starke Saison in Kroatien und führte Zagreb in die Champions League.