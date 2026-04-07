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Ramsey verkündet Karriereende

von Daniel del Federico
1 min.
Aaron Ramsey in Mexiko @Maxppp

Aaron Ramsey hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Wie der 35-Jährige in den sozialen Medien bekanntgibt, beendet er seine aktive Laufbahn nach 19 Jahren im Profifußball.

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Aaron Ramsey
Diolch / Thank you. Onto the next chapter 💪🏼
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Ramsey hatte die Jugendakademie von Cardiff City durchlaufen, ehe er im Alter von 17 Jahren zum FC Arsenal wechselte. Bei den Gunners verbrachte der Mittelfeldstratege den Großteil seiner Karriere und absolvierte insgesamt 369 Pflichtspiele, in denen er unter anderem dreimal den FA Cup gewann. Darüber hinaus war er für Juventus Turin, die Glasgow Rangers und den OGC Nizza aktiv. Sein letztes fußballerisches Kapitel schlug der Waliser in Mexiko bei den UNAM Pumas auf. Ramsey lief zudem 86 Mal für sein Land auf und nahm an zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft teil.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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