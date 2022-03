Italien ruft Donnarumma heim | „Vergesst Pochettino, holt Tuchel“

Flieht Donnarumma in die Heimat?

Viele sehen in Gianluigi Donnarumma (23) den Sündenbock für das Ausscheiden von Paris St. Germain in der Champions League. Vor dem zwischenzeitlichen 1:1 ließ sich der Schlussmann mit dem Ball am Fuß zu viel Zeit und wurde von einem resoluten Karim Benzema (34) bestraft. Bei all der – nett formuliert – Kritik, die Donnarumma nun in Frankreich erntet, empfiehlt die ‚Gazzetta dello Sport‘: „Komm‘ nach Hause, Gigio“. Der italienischen Sportzeitung zufolge hat Juventus Turin erneut die Spur des Europameisters aufgenommen.

Unsterblicher Benzema

Des einen Freud, des anderen Leid: Besagter Benzema wird auch jetzt noch von der spanischen Presse für sein Husarenstück am Mittwoch abgefeiert. Als „schon unsterblich“ bezeichnet die ‚as‘ den Hattrick-Schützen und führt ihn auf ihrem Cover in einer Reihe mit den Real-Legenden Raúl, Cristiano Ronaldo und Alfredo Di Stéfano auf. Dass der lange ungeliebte Benzema mit seiner Leistung gegen PSG nun endgültig Legendenstatus erlangt hat, zweifelt rund um das Santiago Bernabéu niemand mehr an.

Lieber Tuchel als Pochettino?

Aufgrund der staatlichen Sanktionen gegen Noch-Besitzer Roman Abramovich geht der FC Chelsea durch eine schwere Zeit. Allein der Imageschaden ist enorm. „Das schmutzige Geld verdirbt Romans 21 Titel“, urteilt die ‚Daily Mail‘ über den Oligarchen, der jahrzehntelang profitiert hat von seinem guten Draht zum russischen Despoten Wladimir Putin. Seinem Klub drohe nun die Flucht etlicher Mitarbeiter wie Coach Thomas Tuchel. Die Boulevardzeiten empfiehlt daher dem Ligarivalen Manchester United, auf dieses Trainer-Pferd zu setzen: „Vergesst Pochettino. United muss vom Chaos profitieren und Tuchel holen“. Noch aber hegt der deutsche Übungsleiter keine Abschiedsgedanken.