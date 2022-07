VfB gibt Sankoh per Leihe ab

Der VfB Stuttgart gibt Mohamed Sankoh leihweise in die niederländische Eredivisie ab. In der kommenden Saison soll der 18-jährige Mittelstürmer Spielpraxis bei Vitesse Arnheim sammeln. Sankoh war vor zwei Jahren von Stoke City gekommen, in seinen bisherigen drei Profispielen für den VfB schoss er ein Tor. Der Vertrag des Niederländers läuft bei den Schwaben bis 2026.

„Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zu Vitesse. Der Klub bietet mir die Bühne, mich in der Eredivisie zu zeigen. Ich habe das Gefühl, dass Vitesse für mich der ideale Klub ist, um mich weiterzuentwickeln“, sagt der Youngster über seine Leihe in die Heimat.