RB: Samardzic angekommen

Der Wechsel von Lazar Samardzic zu RB Leipzig ist nur noch Formsache. Ein von ‚LVZ‘-Reporter Guido Schäfer veröffentlichtes Foto zeigt den offensiven Mittelfeldspieler in Leipzig. Heute absolviert der 18-Jährige den Medizincheck.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund eine Million Euro Ablöse fließt laut ‚kicker‘ an Hertha BSC. Für die Alte Dame hatte der hochveranlagte Samardzic in der vergangenen Saison in der Bundesliga debütiert, ehe er sich mit seinem Ausbildungsklub überwarf.