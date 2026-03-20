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Messi-Wiedersehen für Navas?

von Remo Schatz - Quelle: Marca
Keylor Navas hebt ab @Maxppp

Für Keylor Navas könnte der Ausflug nach Mexiko ein jähes Ende nehmen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, konnte sich der 39-jährige Schlussmann mit UNAM Pumas bislang nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen. Stand jetzt läuft der Vertrag, der im vergangenen Jahr geschlossen wurde, in diesem Sommer aus.

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Zunutze machen könnte sich dies Inter Miami. Wie die spanische Sportzeitung weiter berichtet, zeigt der Messi-Klub gesteigertes Interesse an Navas. Von 2021 bis 2023 stand der Costa Ricaner mit dem achtmaligen Ballon d‘Or-Sieger gemeinsam bei Paris St. Germain unter Vertrag.

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