Julien Duranville verlässt Borussia Dortmund in diesem Sommer. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der 20-Jährige Anfang der nächsten Woche den Medizincheck absolvieren, um den Wechsel zu Olympique Lyon zu finalisieren. Der BVB wird mit 8,5 Millionen Euro inklusive Boni sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent entschädigt.

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Die Parteien hatten sich bereits vor einigen Tagen vollständig geeinigt. Aufgrund fehlender Perspektive kehrt Duranville dem BVB in diesem Sommer den Rücken. In Lyon winkt dem talentierten Flügelspieler ein Vertrag bis 2031.