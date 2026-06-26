Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Duranville zum Medizincheck

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Julien Duranville im BVB-Einsatz @Maxppp

Julien Duranville verlässt Borussia Dortmund in diesem Sommer. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der 20-Jährige Anfang der nächsten Woche den Medizincheck absolvieren, um den Wechsel zu Olympique Lyon zu finalisieren. Der BVB wird mit 8,5 Millionen Euro inklusive Boni sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent entschädigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Parteien hatten sich bereits vor einigen Tagen vollständig geeinigt. Aufgrund fehlender Perspektive kehrt Duranville dem BVB in diesem Sommer den Rücken. In Lyon winkt dem talentierten Flügelspieler ein Vertrag bis 2031.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
BVB
Lyon
Julien Duranville

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Lyon Logo Olympique Lyonnais
Julien Duranville Julien Duranville
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert