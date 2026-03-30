Atalanta: 25-Millionen-Zugang schon wieder weg?

Der AC Mailand beschäftigt sich anscheinend mit Raoul Bellanova von Atalanta Bergamo. Einem Bericht der ‚Tuttosport‘ zufolge befinden sich die Rossoneri auf der Suche nach einem vielseitigen Außenverteidiger, der 25-jährige Atalanta-Profi gehöre zu den Kandidaten.

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In dieser Serie A-Spielzeit hat Bellanova seinen Stammplatz verloren. Nach einer mehrwöchigen Verletzungspause im Winter absolvierte der Rechtsfuß kein Ligaspiel mehr über die volle Spielzeit. Aus diesem Grund ziehe der italienische Nationalspieler (sechs Länderspiele), der einst bei Milan ausgebildet wurde, einen Wechsel im Sommer in Betracht. Der Außenbahnspieler war erst im vergangenen Jahr für 25 Millionen Euro vom FC Turin zum Ligarivalen gewechselt.