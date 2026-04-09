Barça-Pleite wegen Deutschland? | Pikante Forderung an Boniface

Flick auf 180

Der FC Barcelona verlor das Hinspiel des Champions League-Viertelfinals am gestrigen Mittwoch mit 0:2 gegen Atlético Madrid. Diskutiert wurde im Anschluss vor allem über eine Szene. Atléticos Torwart Juan Musso führte mutmaßlich einen Abstoß aus, der bereits Gelb-verwarnte Verteidiger Marc Pubill nahm den Ball mit der Hand auf. Der Elfmeterpfiff sowie eine Gelb-Rote Karte blieben jedoch aus, was Barça-Trainer Hansi Flick erzürnte.

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„Wenn der Torwart den Ball spielt und er ihn mit der Hand berührt hat – komm schon. Das ist doch so klar. Ich weiß einfach nicht, warum der VAR da nicht pfeift. Ich bin mir nicht sicher, warum“, schimpfte Flick im Anschluss an die Partie. Dann erwähnte der Übungsleiter sogar den deutschen Video Assistant Referee Christian Dingert direkt: „Der VAR war sehr auf Atlético ausgerichtet. Es war ein Deutscher, danke Deutschland.“

Nach der Heimniederlage droht den Katalanen das Aus. „Wir haben 0:2 verloren, aber in Madrid haben wir noch gute Chancen. Wir geben nicht auf, wir haben immer noch eine Chance“, gibt sich Flick kämpferisch. Die ‚Sport‘ ist sich sicher: „Barça wird im Metropolitano eine heroische Aufholjagd brauchen.“ Die ‚Mundo Deportivo‘ hofft auf eine weitere „Remontada“ und gibt sich zuversichtlich: „Barças Comeback ist nicht unmöglich.“

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Ailton teilt aus

Werder Bremen hofft, dass Victor Boniface im Saisonendspurt noch eine Option werden kann. Das Problem: Der 25-jährige Stürmer ist mit fast zehn Kilo Übergewicht aus seiner Verletzungspause gekommen. Werder-Legende Ailton glaubt im Gespräch mit der ‚Bild‘ nicht daran, dass Boniface noch helfen kann: „Der Bauch ist unglaublich. Er muss unbedingt abnehmen. Für mich ist klar: In dieser Form kann er keine Hilfe für Werder sein. Dass er in dieser Saison noch Tore für Werder macht, sehe ich nicht.“

Der frühere Stürmer, der zu seiner aktiven Zeit selbst durch seine Statur aufgefallen ist, weiter: „Bei mir wurde oft gesagt: ‚Ailton ist etwas dick. Würde er abnehmen, wäre er noch schneller und gefährlicher.‘ Aber das war Quatsch. Ich war trotzdem sehr schnell und habe es mit meinem Körper sehr gut gemacht.“ Ailtons klarer Auftrag: „Er ist gefordert und muss jetzt an sich arbeiten. Aber die Saison ist nicht mehr lang. Ich frage mich, wie groß seine Motivation ist.“ Die kommenden Wochen werden es zeigen.