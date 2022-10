Alonso über Leverkusen, die Bundesliga und seinen Trainerstil

Xabi Alonsos Debüt als Trainer von Bayer Leverkusen hätte nicht viel besser laufen können. Mit 4:0 ging die Werkself am Wochenende gegen Schalke 04 als Sieger vom Platz. Für den ehemaligen Mittelfeldspieler hätte ein Einstand nach Maß in der Bundesliga. Dass Alonsos erste Trainerstation im Profibereich ein Champions-League-Teilnehmer im Abstiegskampf geworden ist, stört ihn dabei nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin fest davon überzeugt, dass es funktionieren wird, und ich bin sehr motiviert. Die Spieler haben in den vergangenen Jahren große Qualität gezeigt. Sie sollten wieder Spaß am Spielen haben“, sagt Alonso in der ‚as‘. Auf dem Erfolg gegen Schalke will der neue Leverkusen-Coach aufbauen: „Ich denke, wir können noch viel verbessern. Wir haben in den zwei Trainingstagen zuvor über einige Konzepte gesprochen und die Spieler haben sie verstanden. Das ist ein guter Anfang.“

Sprungbrett Deutschland

Grundsätzlich sieht der 40-Jährige in seinem Engagement in der Bundesliga eine große Chance: „Die Bundesliga ist eine sehr bereichernde Liga für einen Trainer. Ich habe hier bereits als Spieler Erfahrungen gesammelt, ich bin hier sogar in den Ruhestand gegangen und ich habe bereits gesehen, dass es ein guter Ort sein kann, um als Trainer zu arbeiten und als Trainer anzufangen.“

Und weiter: „Die allgemeine Meinung ist, dass es ein guter Schritt ist und das denke ich auch. Das ist ein wichtiger Schritt. Das ist eine große Herausforderung, die mir helfen wird, als Trainer weiter zu wachsen. Ich fühle mich bereit für diesen Schritt.“

Als Trainer will Alonso grundsätzlich einen taktisch flexiblen Ansatz wählen: „Man muss die Stile mischen, man muss nicht nur einen haben. Meine Idee ist, dass das Team unsere Strategie perfekt verstehen muss. Wir wollen dominant und intensiv spielen. Ich war Mittelfeldspieler, also kontrolliere ich gerne Spiele. Und wir wollen eine Siegermentalität schaffen, das ist der einzige Weg, weit zu kommen.“

Korb für La Liga

Alonso hätte seine Karriere auch in seiner spanischen Heimat fortführen können. Nach Stationen als Jugendcoach von Real Madrid und seiner dreijährigen Tätigkeit als Trainer der zweiten Mannschaft von Real Sociedad hatte der Weltmeister von 2010 genügend Auswahl.

„Ja, es hat einige gegeben“, sagt er über Angebote aus Spanien, „aber für mich sind die Dinge gut, wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe. So war es auch bei Leverkusen. Ich kenne die deutsche Mentalität, ich kenne die Ernsthaftigkeit. Wenn mir etwas gefällt, kann ich es nicht mehr aus dem Kopf bekommen.“