Neuer Verein für Antonio in Sicht

Michail Antonio hat offenbar zwei Optionen, um bei einem neuen Verein unterzukommen. Einem Bericht der ‚BBC‘ zufolge verhandelt der englische Stürmer derzeit mit Al Sailiya aus Katar und Charlton Athletic aus der zweitklassigen Championship.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von 2015 bis Sommer 2025 lief der bullige Torjäger für West Ham United auf, seither ist er auf Vereinssuche. Aktuell hält sich der 35-Jährige bei Charlton fit, für das er bald möglicherweise dauerhaft auf Torejagd gehen könnte.