Kompany rotiert: Die Bayern-Startelf gegen Saint-Gilloise

Im Kampf um Tabellenplatz eins steht der FC Bayern heute vor einer glasklaren Pflichtaufgabe. Zwar sind die Gäste von Union Saint-Gilloise Tabellenführer in der belgischen Jupiler Pro League, alles andere als ein Heimsieg für den deutschen Rekordmeister und das damit verbundene Erreichen des Achtelfinals wäre aber eine faustdicke Überraschung.

Das weiß auch Vincent Kompany, der gegen den Klub aus der Region Brüssel persönlich eine negative Bilanz hat. Zu seinem Glück kann der Coach wieder auf Joshua Kimmich zählen.

Kimmich kommt für Leon Goretzka, der gegen RB Leipzig (5:1) am vergangenen Wochenende noch angeschlagen ausgewechselt wurde, zurück in Kompanys erste Elf. In der Offensive erhält Serge Gnabry eine Verschnaufpause, für ihn rückt im Vergleich zur Partie gegen die Roten Bullen Michael Olise zurück in die Startelf.

So spielen die Bayern