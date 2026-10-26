Mit Cucurella: Kuriose Ballon d’Or-Prognose

Die Verleihung des Ballon d’Or am heutigen Montag (21 Uhr) bestimmt auch in Deutschland die Schlagzeilen. Gegenüber der ‚Bild‘ gibt Felix Magath durchaus überraschend an, dass er Marc Cucurella (28) für den verdienten Sieger der begehrten Trophäe hält. Genau wie Weltmeister-Trainer Jogi Löw hat Magath Harry Kane (33) vom FC Bayern nicht in seiner Top Drei.

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Alle anderen sieben vom Boulevardblatt befragten Experten – Laura Wontorra, Lothar Matthäus, Oliver Kahn, Christoph Kramer, Marcel Reif, Bastian Schweinsteiger und Michael Ballack – sehen den Engländer als Sieger. Im Übrigen sind auch 56 Prozent der FT-Leser der Meinung, dass Kane den Ballon d’Or verdient hätte.