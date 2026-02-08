Fünf Neue für Real | Embolo wird ausgeraubt

Klare Prioritäten

Nach dem Trainerwechsel von Xabi Alonso zu Álvaro Arbeloa konzentriert man sich bei Real Madrid weitestgehend auf die Kaderplanungen für die kommende Saison. Einige Baustellen respektive Toptransferziele wurden unlängst ausgemacht. So bestätigt die ‚as‘, dass im Sommer unbedingt zwei neue Innenverteidiger sowie ein starker Mittelfeldspieler an Bord geholt werden sollen.

Priorität genieße dabei die Verpflichtung von Vitinha (25), der sich bei Paris St. Germain zu einem der besten Strategen der Welt mauserte und entsprechend mindestens 90 Millionen Euro kosten würde.

Darüber hinaus wurden der ‚as‘ zufolge zwei weitere Entscheidungen gefällt, die aber zum Glück der Königlichen mit weniger Kosten verbunden sind. Einerseits plane Real nämlich wieder fest mit dem aktuell bei Olympique Lyon untergebrachten Endrick (19), andererseits soll Nico Paz (21) per Rückkaufoption von Como 1907 zurückgeholt werden.

Sport nur Nebensache

Mit etwaigen Fußballthemen will sich Breel Embolo (28) zur Stunde wohl nicht beschäftigen. Nach Informationen von ‚Le Parisien‘ wurde der Angreifer nach der gestrigen 1:3-Pleite von Stade Rennes gegen den RC Lens Opfer eines versuchten Raubüberfalls.

Die Täter wollten nach Angaben der Polizei ein Auto im Wert von mehreren hunderttausend Euro aus seinem Haus stehlen. Embolo habe die Kriminellen noch verfolgt. Zudem berichtete er anschließend gegenüber der Polizei von einem ähnlichen versuchten Raubüberfall vor vier Tagen. Die Suche nach den Einbrechern läuft auf Hochtouren.