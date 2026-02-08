Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve La Liga

Fünf Neue für Real | Embolo wird ausgeraubt

Real Madrid hat konkrete Vorstellungen in Bezug auf die künftige Kaderzusammenstellung. Derweil rückt der Fußball für Ex-Gladbacher Breel Embolo dieser Tage in den Hintergrund. FT mit der Presseschau zum Wochenende.

von Julian Jasch
1 min.
PS mit Vitinha und Embolo @Maxppp

Klare Prioritäten

Nach dem Trainerwechsel von Xabi Alonso zu Álvaro Arbeloa konzentriert man sich bei Real Madrid weitestgehend auf die Kaderplanungen für die kommende Saison. Einige Baustellen respektive Toptransferziele wurden unlängst ausgemacht. So bestätigt die ‚as‘, dass im Sommer unbedingt zwei neue Innenverteidiger sowie ein starker Mittelfeldspieler an Bord geholt werden sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Priorität genieße dabei die Verpflichtung von Vitinha (25), der sich bei Paris St. Germain zu einem der besten Strategen der Welt mauserte und entsprechend mindestens 90 Millionen Euro kosten würde.

Vitinha Mittelfeldspieler - 25 Jahre Logo Paris Saint-Germain Paris St. Germain Portugal Portugal #17 Vitor Ferreira
Tore 6
Gespielte Spiele 29
Gehalt/Monat 900 K€

Darüber hinaus wurden der ‚as‘ zufolge zwei weitere Entscheidungen gefällt, die aber zum Glück der Königlichen mit weniger Kosten verbunden sind. Einerseits plane Real nämlich wieder fest mit dem aktuell bei Olympique Lyon untergebrachten Endrick (19), andererseits soll Nico Paz (21) per Rückkaufoption von Como 1907 zurückgeholt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sport nur Nebensache

Mit etwaigen Fußballthemen will sich Breel Embolo (28) zur Stunde wohl nicht beschäftigen. Nach Informationen von ‚Le Parisien‘ wurde der Angreifer nach der gestrigen 1:3-Pleite von Stade Rennes gegen den RC Lens Opfer eines versuchten Raubüberfalls.

Die Täter wollten nach Angaben der Polizei ein Auto im Wert von mehreren hunderttausend Euro aus seinem Haus stehlen. Embolo habe die Kriminellen noch verfolgt. Zudem berichtete er anschließend gegenüber der Polizei von einem ähnlichen versuchten Raubüberfall vor vier Tagen. Die Suche nach den Einbrechern läuft auf Hochtouren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Ligue 1
Real Madrid
PSG
Rennes
Breel Embolo
Vitor Ferreira
Endrick
Nicolás Paz Martínez

Weitere Infos

La Liga La Liga
Ligue 1 Ligue 1
Real Madrid Logo Real Madrid CF
PSG Logo Paris Saint-Germain
Rennes Logo Stade Rennais FC
Breel Embolo Breel Embolo
Vitor Ferreira Vitor Ferreira
Endrick Endrick
Nicolás Paz Martínez Nicolás Paz Martínez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert