FC Bayern: Bis zu 40 Millionen für Kim?

Obwohl der FC Bayern in den vergangenen Wochen vermehrt Gegentore schlucken musste, steht die Stammformation in der Defensive unter Vincent Kompany fest. In wichtigen Spielen sind Dayot Upamecano (27) und Jonathan Tah (30) gesetzt. Für Min-jae Kim ist nur Platz, wenn Rotation, Belastungssteuerung, Verletzungen und Sperren es möglich machen.

Das scheint dem 29-jährigen Südkoreaner auszureichen. Vor einigen Tagen wurde berichtet, dass Kim München nicht verlassen will. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er mit Prämien auf ein Jahresgehalt von 17 Millionen Euro kommen kann. Einen derart üppigen Vertrag würde er im Falle eines Wechsels wohl nicht mehr erhalten. Auch nicht bei Interessenten aus England, Italien oder der Türkei.

Bayern hat klare Vorstellungen

Die Verantwortlichen an der Säbener Straße würden Kim allerdings keine Steine in den Weg legen, sollte ein Verein mit einer adäquaten Offerte um die Ecke kommen. Sportjournalist Christian Falk berichtet auf seiner Website ‚cfbayerninsider.com‘, dass die Bayern 40 Millionen Euro Ablöse für Kim einstreichen wollen.

Festgefahren sind die Bosse des Rekordmeisters aber nicht auf diese Summe. Schon ab 30 Millionen Euro wäre man wohl verhandlungsbereit und würde in konkrete Gespräche mit Interessenten eintreten, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden. 2023 zahlte der FCB noch 50 Millionen Euro an die SSC Neapel, um Italiens Verteidiger des Jahres aus der Serie A in die Bundesliga zu holen.

Aktiv angeboten wird Kim von den Bayern allerdings nicht. Nur wenn die Initiative von Kim ausgeht, würde man die Chance nutzen wollen, um frischen Wind die Abwehr zu bringen. Bleibt der 75-fache Nationalspieler dem deutschen Rekordmeister erhalten, sei ein Innenverteidiger-Transfer ausgeschlossen, heißt es weiter.