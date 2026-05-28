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Köln an neuem Innenverteidiger dran

von David Hamza - Quelle: Tivibu Spor
3 min.
Thomas Kessler telefoniert eifrig @Maxppp

Der 1. FC Köln beschäftigt sich angeblich mit Innenverteidiger Arda Ünyay (19) von Galatasaray. Beim türkischen Sportsender ‚Tivibu Spor‘ heißt es, dass die Kölner den 1,87 Meter großen Rechtsfuß ebenso wie der FC Sevilla und Lazio Rom beobachten. Nicht näher genannte Interessenten seien bereit, sechs Millionen Euro Ablöse zu bieten.

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Ünyay steht noch bis 2028 in Istanbul unter Vertrag. Der türkische U19-Nationalspieler hatte in der Saison 2024/25 sein Profidebüt Gala gegeben, in der abgelaufenen Spielzeit kamen zwölf weitere Einsätze hinzu. Zu Jahresbeginn fehlte er rund zwei Monate verletzt.

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