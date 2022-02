Hertha hält an Korkut fest

Bei Hertha BSC will man trotz des anhaltenden Negativtrends nichts von einer Trainerdiskussion wissen. „Das Standing von Tayfun Korkut war schon immer gut und bleibt auch gut“, sagte Manager Fredi Bobic nach der gestrigen 0:3-Pleite gegen den SC Freiburg.

Korkut, seit Anfang Dezember im Amt, konnte die Berliner in elf Ligaspielen nur zu zwei Siegen führen. In der Tabelle rangiert der Hauptstadtklub vor der heutigen Partie zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund auf Platz 15. Am kommenden Samstag ist Eintracht Frankfurt zu Gast im Olympiastadion.