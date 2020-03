Nun also doch: Bundesliga sofort gestoppt

In der offiziellen DFL-Mitteilung heißt es: „Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und 2. Bundesliga hat das Präsidium der DFL Deutsche Fußball Liga kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen. Darüber hinaus empfiehlt das Gremium, wie geplant, der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung der Proficlubs, die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April – also inklusive der Länderspiel-Pause – fortzusetzen.“

Am Vormittag hatte die DFL noch verlauten lassen, dass der 26. Spieltag stattfinden solle. Es folgte ein Sturm der Entrüstung von Öffentlichkeit, Fans und Spielern. Schließlich wurden zuvor bereits alle anderen europäischen Topligen wegen der Ausbreitung des Coronavirus' gestoppt. Ob und wann die ausfallenden Spiele nachgeholt werden können, ist noch völlig unklar. Zunächst steht ohnehin die Gesundheit im Vordergrund.