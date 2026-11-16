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Eintracht zieht Chatzialexiou-Deal vor

von David Hamza
1 min.
Manager Joti Chatzialexiou @Maxppp

Joti Chatzialexiou übernimmt bereits zum 1. Dezember als Sportvorstand und Nachfolger von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt. Das teilt sein Noch-Arbeitgeber 1. FC Nürnberg offiziell mit. Ursprünglich war der 1. Februar als Dienstbeginn vorgesehen, Chatzialexiou hatte von seiner Ausstiegsklausel von unter einer halben Million Euro Gebrauch gemacht. Nun haben sich die Vereine auf einen neuen Deal geeinigt.

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1. FC Nürnberg
ℹ️ Joti #Chatzialexious Vertrag endet Ende November. Der Club hat sich mit Eintracht Frankfurt, dem künftigen Arbeitgeber des 50-Jährigen, auf einen vorzeitigen Wechsel geeinigt.

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Peter Meier, Aufsichtsratsvorsitzender beim Zweitligisten, erklärt: „Wir sind froh, dass der Übergang nun geregelt und alle Modalitäten geklärt sind. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal bei Joti Chatzialexiou für seine Zeit beim Club bedanken. Er hat in seinen rund zweieinhalb Jahren viele positive Dinge auf den Weg gebracht und hier auch menschlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm persönlich wie beruflich alles Gute.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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