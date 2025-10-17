Woltemade frisst Isak | Bayern wittert Fernandes-Schnäppchen

Big Nick ist hungrig

Alexander Isak (26) streikte sich im Sommer von Newcastle United zum FC Liverpool. Für 145 Millionen Euro ging der Deal am letzten Transfertag über die Bühne. Um auf den bevorstehenden Abgang des Torjägers zu reagieren, verpflichteten die Magpies wenige Tage zuvor Stuttgarts Nick Woltemade (23) für 75 Millionen Euro, der den Rekord-Abgang bislang in den Schatten stellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Woltemade frisst Isak“, titelt die ‚as‘. Das belegen die Zahlen: Während Woltemade in 428 Minuten für seinen neuen Arbeitgeber vier Tore erzielte, gelang Isak in 313 Minuten nur ein Treffer. Es muss jedoch erwähnt werden, dass der Schwede aufgrund seines Streiks die komplette Saisonvorbereitung verpasste. Selbst schuld, könnte man meinen.

Fernandes zum Schnäppchenpreis?

Bruno Fernandes steht bei Manchester United noch bis 2027 unter Vertrag. Dass die Red Devils nicht im internationalen Geschäft vertreten sind, entspricht nicht den Ansprüchen des 31-Jährigen. Ein Abgang im Sommer ist daher eine durchaus denkbare Option. Zuletzt wurde der Mittelfeldstratege immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, doch wie ‚Teamtalk‘ berichtet, würde Fernandes United nur für einen europäischen Topklub verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein solcher ist der FC Bayern. Der Rekordmeister hat den Portugiesen schon länger im Visier, laut ‚Teamtalk‘ ist ein Transfer in die bayerische Landeshauptstadt „deutlich wahrscheinlicher“ als in die Wüste. Das Preisschild für Fernandes siedelt United dem Bericht zufolge bei 46 Millionen Euro an. Eine überschaubare Summe für einen Spieler seiner Klasse, möglicherweise kommt das ja dem FCB zugute. Wenngleich aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, dass diese Gerüchte aktuell nicht heiß sind.