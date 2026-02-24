Rückkehr perfekt: Kiel stellt Walter vor

Was sich im Verlauf des Vormittags bereits angekündigt hatte, ist nun gewiss. Tim Walter übernimmt den Posten des Cheftrainers bei Holstein Kiel. Der Zweitligist gibt bekannt, dass der 50-Jährige ab morgen das Training der Störche leiten wird.

Zwischen 2018 und 2019 stand Walter bereits in der Verantwortung bei Holstein Kiel, nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Dort folgt er auf Marcel Rapp, der am Morgen entlassen wurde.