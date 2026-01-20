Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

Schalke lässt Heekeren ziehen

von Fabian Ley - Quelle: s04.de
Justin Heekeren beim Aufwärmprogramm @Maxppp

Der FC Schalke 04 und Justin Heekeren (25) gehen nach dreieinhalb Jahren getrennte Wege. Der Ersatztorwart wechselt zum belgischen Traditionsklub RSC Anderlecht, bei dem er einen Vertrag bis 2029 unterschreibt. Schalke erhält ein halbes Jahr vor Vertragsende dem Vernehmen nach 500.000 Euro Ablöse inklusive Boni. S04 ersetzt Heekeren als Nummer zwei mit Kevin Müller (34) vom 1. FC Heidenheim.

RSC Anderlecht
Schalke → Sporting. Welcome, Justin. 🟣⚪

▸ The german goalkeeper has signed a contract until 2029.
Über den Abgang von Heekeren sagt Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder: „Als Justin mit seinem Wunsch, nach Anderlecht zu wechseln, auf uns zugekommen ist, wollten wir ihm diese Chance nicht verbauen. Wir möchten ihm für seine Zeit hier auf Schalke danken. Er hat seit seiner Kindheit eine besondere Verbindung zu diesem Verein, das hat er hier in der täglichen Arbeit gezeigt.“

2. Bundesliga
Jupiler Pro League
Schalke 04
Anderlecht
Justin Heekeren

