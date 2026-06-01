Bezahlbare Klausel: Eintracht und Bayer im Transfer-Duell

Jorge Salinas könnte im Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Wie die spanische Zeitung ‚as‘ berichtet, beschäftigen sich Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt mit dem 19-jährigen Verteidiger von Racing Santander. Die Konkurrenz im Werben um den spanischen U19-Nationalspieler ist allerdings groß. Dem Bericht zufolge beobachten unter anderem auch der FC Barcelona, Atlético Madrid, Paris St. Germain und Newcastle United die Entwicklung des Abwehrmanns.

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Für Leverkusen und Frankfurt wäre Salinas ein Transfer mit Perspektive. Der Linksfuß gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern beim Aufsteiger Racing Santander und absolvierte 33 Pflichtspiele. Dabei bereitete er sieben Treffer vor. Zwar kommt Salinas meist auf der linken Abwehrseite zum Einsatz, kann aber auch im Abwehrzentrum spielen.

Dem Bericht zufolge ist im Vertrag des Spaniers eine Ausstiegsklausel verankert. Deren genaue Höhe soll allerdings von verschiedenen vertraglichen Faktoren abhängen und zwischen vier und 16 Millionen Euro liegen. Seine Spielweise wird in Spanien aufgrund seiner Zweikampfstärke, seines Kopfballspiels und seiner Persönlichkeit auf dem Platz mit der von Sergio Ramos verglichen.