15-Millionen-Wechselversprechen an Maamma

Othmane Maamma (20) winkt der nächste Karriereschritt. Wie FT erfuhr, strecken Klubs aus der Ligue 1 und der Premier League die Fühler nach dem Außenstürmer vom FC Watford aus, der in der laufenden Spielzeit fünf Scorerpunkte (vier Treffer, eine Vorlage) in 23 Pflichtspielen sammelte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der englische Zweitligist hat Maamma zugesichert, im Sommer wechseln zu dürfen. Knapp 15 Millionen Euro sollen es allerdings sein. Auf der Insel steht der marokkanische U20-Nationalspieler bis 2029 unter Vertrag.