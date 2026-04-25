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FT-Exklusiv Ligue 1

15-Millionen-Wechselversprechen an Maamma

von Santi Aouna - Julian Jasch - Quelle: FT-Exklusiv
Othmane Maamma im Porträt @Maxppp

Othmane Maamma (20) winkt der nächste Karriereschritt. Wie FT erfuhr, strecken Klubs aus der Ligue 1 und der Premier League die Fühler nach dem Außenstürmer vom FC Watford aus, der in der laufenden Spielzeit fünf Scorerpunkte (vier Treffer, eine Vorlage) in 23 Pflichtspielen sammelte.

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Der englische Zweitligist hat Maamma zugesichert, im Sommer wechseln zu dürfen. Knapp 15 Millionen Euro sollen es allerdings sein. Auf der Insel steht der marokkanische U20-Nationalspieler bis 2029 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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