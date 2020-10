Wolf wird Baum-Nachfolger

Hannes Wolf tritt beim DFB die Nachfolge von Manuel Baum (jetzt Schalke 04) an. Wie der nationale Fußballverband verkündet, wird der 39-Jährige neuer Cheftrainer der deutschen U18-Nationalmannschaft. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim DFB und die Begleitung und Weiterbildung des 2003er-Jahrgangs für die nächsten Jahre“, so Wolf.

Der gebürtige Bochumer war Mitte September als Trainer des KRC Genk entlassen worden. Zuvor hatte Wolf auch beim Hamburger SV und dem VfB Stuttgart an der Seitenlinie gestanden, konnte seine Engagements aber nicht mit längerfristigem Erfolg verbinden.

WILLKOMMEN, HANNES! 🙌



Der @DFB hat Hannes Wolf als neuen U-Trainer hinzugewonnen. Er nimmt seine Arbeit mit sofortiger Wirkung auf und wird somit bereits in der bevorstehenden Länderspiel-Phase aktiv sein. Wolf tritt die Nachfolge von Manuel Baum an, übernimmt also die #U18. pic.twitter.com/S0HD5Gy2rr