Winter-Rekordtransfer diese Woche durch?

Der Wechsel von Antoine Semenyo (25) zu Manchester City soll in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Laut ‚Sky Sports‘ wurde der Medizincheck des Angreifers vom AFC Bournemouth bei den Skyblues für Donnerstag anberaumt. Verläuft alles nach Plan, überweist City anschließend die vertraglich festgeschriebenen 75 Millionen Euro an den Ligakontrahenten. Damit würde Semenyo zum bis dato teuersten Transfer der laufenden Wechseperiode avancieren.

Der Rechtsfuß spielt eine herausragende Premier League-Saison (zwölf Scorerpunkte), die ihn ins Visier einiger Topklubs beförderte. Die besten Argumente für eine Zusammenarbeit hatte das Schwergewicht aus Manchester auf seiner Seite. Einen potenziellen Ersatz haben die Cherries übrigens in der Bundesliga auserkoren: Die 40 Millionen, die für Jamie Leweling (24) in Aussicht gestellt wurden, konnten den VfB Stuttgart aber nicht von einem Verkauf überzeugen.