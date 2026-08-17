BVB: 30 Millionen für Palma zu wenig

Sportdirektor Ole Book lässt seinen Antrittsworten Taten folgen und bemüht sich derzeit um ein junges Toptalent nach dem nächsten. Doch nicht alle Versuche sind von Erfolg gekrönt.

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Said El Mala (19) konnte nicht vom 1. FC Köln losgeeist werden und auch ein anderer DFB-Junior bleibt zumindest vorerst bei seinem Klub. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, hat sich der BVB vergeblich um Matteo Palma bemüht. Der 18-jährige Deutsch-Italiener steht bei Udinese Calcio unter Vertrag und ist nach seinen ersten Profieinsätzen eine der größeren DFB-Hoffnungen in der Innenverteidigung. Satte 30 Millionen Euro wollte Dortmund demnach für den 1,95-Meter-Hünen auf den Tisch legen.

Das Interesse an dem deutschen U18-Nationalspieler ist seit einem Jahr groß, in diesem Sommer wollten einige Klubs ernst machen. Auch Bayer Leverkusen sei demnach bereit gewesen, eine Ablöse in ähnlicher Größenordnung zu bieten. In den vergangenen Wochen wurden zudem Inter Mailand, der AC Mailand und Juventus Turin vorstellig.

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Palma hat Vertrag bis 2031

Doch Udinese hat kein Interesse, Palma in diesem Transferfenster abzugeben. Dieser verlängerte seinen Vertrag beim Serie A-Klub erst kürzlich bis 2031. Zudem hat Udinese in den vergangenen Wochen Spieler mit der potenziellen Gesamtablöse von über 50 Millionen veräußert und somit keinen Verkaufsdruck. Palma stammt aus der Jugend von Hertha BSC und war 2022 nach Nordostitalien gewechselt.