Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

41 Millionen: Villa holt Tielemans-Ersatz

von Martin Schmitz - Quelle: avfc.com
João Gomes (r.) im Trikot der Wolverhampton Wanderers @Maxppp

João Gomes zieht es zu Aston Villa. Wie der Klub aus Birmingham mitteilt, wechselt der 25-Jährige von den Wolverhampton Wanderers zu den Villans. Dort ersetzt der Brasilianer Youri Tielemans (29), der den Klub in Richtung Manchester United verlassen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 41 Millionen Euro. 2023 war Gomes noch für knapp 19 Millionen Euro von seinem Heimatklub Flamengo zu den Wolves gegangen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Wanderers
Villa
João Gomes

Weitere Infos

Premier League Premier League
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Villa Logo Aston Villa
João Gomes João Gomes
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert