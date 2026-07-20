41 Millionen: Villa holt Tielemans-Ersatz

João Gomes zieht es zu Aston Villa. Wie der Klub aus Birmingham mitteilt, wechselt der 25-Jährige von den Wolverhampton Wanderers zu den Villans. Dort ersetzt der Brasilianer Youri Tielemans (29), der den Klub in Richtung Manchester United verlassen hat.

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He’s here and he’s ours 🤝



Aston Villa is delighted to announce the signing of João Gomes 🇧🇷 pic.twitter.com/ziKQ4IyX97 — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 20, 2026

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 41 Millionen Euro. 2023 war Gomes noch für knapp 19 Millionen Euro von seinem Heimatklub Flamengo zu den Wolves gegangen.