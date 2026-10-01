Bei RB Leipzig hofft man darauf, schon beim kommenden Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am 10. Oktober (18:30 Uhr) wieder auf Castello Lukeba (23) zurückgreifen zu können. Der Innenverteidiger, der an Leistenbeschwerden laboriert, wirkt bislang teilintegriert beim Training mit und soll in der nächsten Woche wieder uneingeschränkt mitwirken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der linken Innenverteidiger-Position ist Lukeba bei den Sachsen eigentlich gesetzt. Sommerneuzugang Maxime Estève (24) überzeugte in gleicher Rolle bislang nicht auf ganzer Linie. Für den in der Kritik stehenden Martín Demichelis wäre eine frühzeitige Lukeba-Rückkehr deshalb sehr wichtig.