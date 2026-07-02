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Premier League

Tonali zum Medizincheck

von Dominik Schneider - Quelle: BBC
Sandro Tonali bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Der Wechsel von Sandro Tonali zu Tottenham Hotspur befindet sich auf der Zielgeraden. Die ‚BBC‘ berichtet, dass der 26-Jährige heute von Mailand nach London fliegt, um seinen Medizincheck zu absolvieren.

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Der Mittelfeldspieler wird Newcastle United verlassen und den Magpies bis zu 117 Millionen Euro einbringen. Die Spurs bemühten sich in den vergangenen Tagen intensiv um Tonali und sorgten mit einem klubeigenen Rekordangebot dafür, dass Newcastle letztendlich einem Verkauf zustimmte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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